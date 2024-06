Aprilia All Stars a Misano, Oliveira e Capirossi vincono in un caldissimo sabato di motori VIDEO GALLERY

L’Aprilia All Stars va a Miguel Oliveira in coppia con un “furbo” Loris Capirossi. La sfida, in scena su Aprilia 660, prevedeva due piloti ad alternarsi in sella: 4 giri il primo, 4 il secondo e 3 nuovamente il primo. Dopo le prove erano gli stessi piloti a scegliere il compagno a partire dal più lento. Capirex è andato piano per prendersi Oliveira il più forte oggi. Bello il duello fra il portoghese e Maverick Viñales, arrivato poi 2° con il tester Stefano Cordata. Terzo Matteo Baiocco con Aleix Espargaro. Altre coppie: Tommaso Marcon-Edoardo Colombi, Lorenzo Savadori-Max Biaggi, oltre ad Alex Gramigni-Max Biaggi. Migliaia gli appassionati arrivati al Mwc per assistere alla gara.