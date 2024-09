Sabato alle 19 appuntamento a Coriano all’evento voluto dall’amministrazione comunale per intitolare a Marco Simoncelli la rotonda all’incrocio tra via Marano e via Saragat. Verrà svelato un totem luminoso che rappresenta nelle sue quattro parti il campione corianese. La rotatoria è stata inoltre oggetto di un radicale intervento con una grafica che rappresenta i colori di Simoncelli e una texture realizzata dal designer romagnolo, due volte Compasso d’oro, Aldo Drudi.