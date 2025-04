Moto Gp, Marc Marquez domina in Qatar, Vinales secondo ma retrocesso 14° per la pressione della gomme: Bezzecchi 9°, Bastianini 11° in rimonta

Marc Marquez vince a dispetto del fratello Alex che lo tampona nelle prime curve, di un Franco Morbidelli e un Maverick Vinales in gran spolvero e resiste a un ottimo Pecco Bagnaia. Vinales viene poi penalizzato di 16 secondi per pressione delle gomme irregolare. Risultato: Bagnaia e Morbidelli promossi al secondo e al terzo posto, con Bezzecchi (9°) e Bastianini (11°) a guadagnare una posizione. La penalizzazione fa scendere Mav fino al 14° posto.

Quanto alla gara, è Franco Morbidelli che prende il comando dal primo al settimo giro, poi è un MAV splendido, in una di quelle giornate di grazia che ogni tanto gli capitano e conduce fino al 14° giro. Marc controlla la prima posizione fino alla fine. Secondo Vinales (poi penalizzato, terzo Bagnaia, dirottato secondo dai giudici. Grande partenza e grande rimonta per Pecco. Morbido chiude 4° resistendo a un bel Zarco con la Honda e un Aldeguer sempre più in forma per il Bk8 Gresini. La squadra di Faenza piazza Alex Marquez 7° malgrado un altro contatto con Di Giannantonio che gli costa un long lap penalty. Dietro segue un gruppo agguerrito e in super lotta guidato sotto la bandiera a scacchi da Quartararo, che precede Acosta, Marco Bezzecchi che chiude 10°, Marini, Enea Bastianini in rimonta nel finale, Rins, Binder e Ogura. Caduta per Martin, che scivola su un cordolo: Di Giannantonio non riesce a evitarlo.