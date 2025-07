Mondiali nuoto, un grande Cerasuolo con il secondo tempo alla finale dei 50 Rana

SINGAPORE. Simone Cerasuolo domani parte con il secondo tempo nella finale dei 50 Rana ai Mondiali di nuoto di Singapore. L’atleta imolese nelle gare di qualificazioni di oggi ha fatto registrare prima un 26.42 e poi (in semifinale) un 26.64, secondo tempo di batteria ma anche complessivo. «Domani ce la giochiamo: queste gare sono sempre molto tirate», ha dichiarato il 22enne dopo la semifinale. Nella stessa batteria era presente anche Nicolò Martinenghi, campione olimpico dei 100 Rana a Parigi 2024, che è stato eliminato. La finale domani attorno alle 14 ora italiana visibile in tv in chiaro sulle reti Rai.