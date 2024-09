Luna Rossa vince col brivido e si porta sul 4-0. Lunedì è match point

BARCELLONA. Luna Rossa si porta sul 4-0 e domani ha a disposizione due match point.

Quarto match race di semifinale Louis Vuitton Cup (il torneo degli sfidanti di America’s Cup). Partenza con 15 nodi di vento e Luna Rossa a sinistra. American Magic è dietro di poco e insegue fino al boundary e alla virata italiana. Il primo lato è di marcatura stretta fino a quando gli americani decidono di splittare per evitare la copertura. Alla prima boa vantaggio di 6 secondi per la barca italiana. Al secondo gate il vantaggio sale a 11 secondi e resta tale anche all’inizio della seconda poppa dove Luna Rossa vola a 51 nodi (quasi 95 km/h). Ma gli americani non sono finiti. Il vento sale a 17 nodi. Al quarto gate sono a solo 8 secondi. Luna Rossa cerca allora di coprire sulla bolina successiva. Alla quinta boa però il team di New York è a soli 3 secondi e sull’ultimo lato scelgono il lato opposto a quello di Prada. Al primo incrocio le barche sono vicinissime. Al secondo Luna Rossa (che non ha mure a dritta e quindi diritto di precedenza) passa davanti. Lo spazio c’è. All’arrivo però vince di soli 2 secondi. La protesta americana viene subito respinta.

A bordo del team diretto da terra dal riminese Max Sirena anche ieri presenti i ravennati Umberto Molineris (trimmer) e Bruno Rosetti (cyclor).

Domani altre regate in programma. Chi arriva a cinque vittorie guadagna il diritto alla finale della Louis Vuitton Cup, il trofeo degli sfidanti. Luna Rossa potrebbe quindi chiudere i giochi.

Nell’altra semifinale Ineos Britannia è sul 4-0 contro Alinghi. Domani anche Ben Aislie proverà a sfruttare i due match point a disposizione.