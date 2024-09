Luna Rossa stavolta parte bene ed è una fuga imperiosa: 3-0 ad American Magic

BARCELLONA. Luna Rossa si porta sul 3-0 nella semifinale di Louis Vuitton Cup che la vede contrapposta ad American Magic.

Dopo due brutte partenze, nel terzo confronto contro American Magic Luna Rossa parte finalmente bene costringendo gli avversari a virare poco dopo il via. Al primo incrocio, in vantaggio, vira sulla faccia degli americani lasciandoli nei rifiuti. Da qui in poi Spithill e Bruni, i due timonieri della barca italiani, si preoccupano solo di viaggiare veloci e la scelta sembra pagare. Meno virate e più velocità. Al primo gate il vantaggio è di 13 secondo. Al secondo 15. Al terzo addirittura 30 secondi. Sul quarto lato (di poppa) gli americani accorciano leggermente e passano alla boa a 23 secondi. Sull’ultima bolina lo scafo italiano allunga ancora e il distacco diventa 32 secondi. All’arrivo sono 26.

Oggi pomeriggio in programma il quarto match race fra italiani e statunitensi. Il team del riminese Max Sirena deve vincere 5 prove per accedere alla finale degli sfidanti che molto probabilmente vedrà la presenza anche di Ineos Britannia.