Le ragazze che fecero l’impresa: la cavalcata dell’Omag-Mt di volley in uno speciale di 24 pagine oggi in edicola con il Corriere Romagna

La forza del gruppo che non ha lasciato che briciole alle rivali. La classe senza età della capitana. La sicurezza trasmessa dall’allenatore. La capacità di talent scout del presidente. L’apporto dei “Nipoti” alle “Zie”. Gli ingredienti che hanno permesso alla Omag-Mt di conquistare la A1. Una straordinaria cavalcata, quella delle ragazze del volley del San Giovanni in Marignano, che ha portato alla conquista di campionato e Coppa Italia. Un doppio traguardo storico per celebrare il quale il Corriere Romagna ha realizzato uno speciale di 24 pagine in regalo oggi insieme al quotidiano.