La Virtus Imola piega Medicina e riabbraccia Fiusco

Masciarelli ai box ed il ritorno in campo di Fiusco. Ecco le due principali news in arrivo dal Pala Rambaldi dove la Neupharma ha vinto contro la Virtus Medicina un’amichevole che ha visto spettatore Masciarelli che lamenta una elongazione all’adduttore: lo staff medico imolese ha scelto quindi di non rischiare e terrà l’ala giallonera a riposo per qualche giorno. Il match di Medicina, che ha visto il ritorno in campo di Fiusco che ha segnato 3 punti, ha visto un minutaggio limitato di Magagnoli che accusa una infiammazione alla spalla. Dopo la gara di Medicina, la Virtus Neupharma ieri mattina ha lavorato in piscina mentre domani sarà impegnata al Pala Savena alle ore 18 contro Bologna Basket

Virtus Medicina-Virtus Neupharma Imola 67-104 (16-18; 33-46; 55-75)

NEUPHARMA: Masciarelli ne, Morina 10, Valentini 11, Vaulet 10, Magagnoli 5, Vannini 3, Santandrea 6, Fiusco 3, Anaekwe 8, Kadjividi 15, Ambrosin 18, Ricci 12, Galicia 4. All.: Galetti