L’ex portiere del Cesena torna in campo a 82 anni, giocherà in Prima Categoria GALLERY

TERNI. Lamberto Boranga è pronto a tornare in campo. All’età di 82 anni (è nato a Foligno il 30 ottobre del 1942), l‘ex portiere del Cesena (dal 1973 al 1977) ma anche di Perugia e Fiorentina, è stato tesserato con la squadra di Trevi, la Trevana, che milita in prima categoria umbra. Da un mese sta seguendo un allenamento specifico per riuscire a disputare almeno una partita tra i pali.

Boranga è stato anche impegnato in diverse discipline di atletica leggera. Nel 2014 è diventato campione del mondo di salto in alto nella categoria over 70. In ottobre dovrebbe partecipare ai campionati europei master in programma a Madeira. E’ laureato in Biologia e in Medicina e ha scritto anche un libro dal titolo “Parare la vecchiaia, il metodo Boranga”.