L’ex portiere del Cesena torna in campo a 82 anni, giocherà in Prima Categoria GALLERY

  • 17 agosto 2025
Lamberto Boranga durante un incontro al Panathlon di Cesena
Lamberto Boranga con la squadra del Cesena negli anni Settanta (sotto di lui Cera)
Boranga dopoo una gara Master
Boranga in pista
TERNI. Lamberto Boranga è pronto a tornare in campo. All’età di 82 anni (è nato a Foligno il 30 ottobre del 1942), l‘ex portiere del Cesena (dal 1973 al 1977) ma anche di Perugia e Fiorentina, è stato tesserato con la squadra di Trevi, la Trevana, che milita in prima categoria umbra. Da un mese sta seguendo un allenamento specifico per riuscire a disputare almeno una partita tra i pali.

Boranga è stato anche impegnato in diverse discipline di atletica leggera. Nel 2014 è diventato campione del mondo di salto in alto nella categoria over 70. In ottobre dovrebbe partecipare ai campionati europei master in programma a Madeira. E’ laureato in Biologia e in Medicina e ha scritto anche un libro dal titolo “Parare la vecchiaia, il metodo Boranga”.

