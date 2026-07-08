L’Andrea Costa si rinforza con il centro Anaekwe

L’Andrea Costa Imola ha ufficializzato l’ingaggio di Simon Obinna Anaekwe, centro di 204 centimetri. Nato a Ibadan, in Nigeria, il 18 ottobre 2001, Anaekwe si è trasferito da giovane in Liguria, dove ha completato la propria formazione cestistica italiana a Vado Ligure, tra settore giovanile e C Silver, chiudendo l’ultimo campionato con 10,5 punti di media. Nella stagione 2019/2020 il passaggio in C Gold ad Angri, dove ha viaggiato a 13,1 punti a incontro, prima dell’esordio in Serie B arrivato grazie alla chiamata di Ruvo di Puglia. Nel 2021/2022 ha iniziato il campionato con Bernareggio, nel Girone B, per poi trasferirsi a stagione in corso a Sant’Antimo, nel Girone D, dove è rimasto anche nella parte iniziale dell’annata successiva, prima di vestire la canotta di Sala Consilina. Dopo la stagione 2023/2024 in B Interregionale a Sestri, chiusa con 13,2 punti di media, Anaekwe è tornato in B Nazionale con la Virtus Imola, dove ha fatto registrare 7,8 punti, con il 58% da due, e 6,9 rimbalzi a incontro. Nelle stagioni successive ha poi indossato le canotte di Treviglio Brianza Basket e Assigeco Piacenza. Con il suo arrivo, l’Andrea Costa inserisce nel proprio roster un lungo giovane ma già abituato alla categoria, capace di garantire presenza fisica, energia e solidità nel pitturato.