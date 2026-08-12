Il Ravenna ha organizzato una grande festa per la presentazione di Ronaldinho: la data è stata finalmente ufficializzata

Il Ravenna ha ufficializzato la data della grande festa che organizzerà per la presentazione di Ronaldinho alla città. “Il Ravenna Fc - si legge nel comunicato - è pronto a incontrare la città. Giovedì 20 agosto, a partire dalle ore 20, Marina di Ravenna ospiterà la presentazione ufficiale della squadra giallorossa per la stagione 2026-2027. In uno scenario unico, su un grande palco allestito in riva al mare, il popolo giallorosso potrà ritrovarsi e stringersi attorno al Club alla vigilia di una nuova, impegnativa avventura sportiva.

Sul palco saliranno il settore giovanile, la dirigenza, lo staff tecnico e la prima squadra che affronterà il difficile campionato di Serie C, Girone B. Sarà il primo grande abbraccio della stagione: un’occasione per conoscere i protagonisti del nuovo Ravenna e trasmettere loro, fin dall’inizio, il calore di una città pronta a sostenerli.

La serata vivrà poi il momento che tutti attendono: l’arrivo di Ronaldinho. Il campione brasiliano incontrerà finalmente i suoi nuovi tifosi e riceverà dal vivo il benvenuto del popolo giallorosso, in una cornice capace di unire la passione per il calcio all’energia dell’estate ravennate che per una notte creerà un ponte virtuale con quella di Rio de

Janeiro.

Non sarà soltanto la presentazione di una squadra, ma una vera e propria festa sulla spiaggia. L’evento prenderà vita già nel pomeriggio con Studio Delta Live e accompagnerà il pubblico verso lo show serale tra musica, intrattenimento e momenti speciali. Saranno presenti punti ristoro, stand gastronomici e un’area dedicata al merchandising ufficiale del Ravenna Fc. Al termine della presentazione, la festa proseguirà fino a tarda notte con il DJ set. Il programma completo, le informazioni organizzative e le sorprese che arricchiranno l’evento saranno svelati nei prossimi giorni.

Giovedì 20 agosto, Marina di Ravenna si colora di giallorosso. Una squadra, una città, una notte da vivere insieme”.