Nella serata di ieri alla rotonda “primo maggio” di Milano Marittima, è stato proiettato il docufilm sulla storia del grande Arrigo Sacchi: “Io, mister Arrigo. Favola di un visionario” di Nevio Casadio. Tantissimi gli ospiti presenti (Conte, Galliani, Abatantuono) oltre ovviamente allo stesso ex allenatore di Fusignano. Lorenzo Minotti ha detto: “Un bel momento per celebrare la carriera di Sacchi e per ricordare tutto quello che ha fatto per il calcio”.