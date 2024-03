Ginnastica ritmica A2, Gymnica 96 sul podio nella prova di Forlì. Cervia vede le finali

Una prestazione da urlo per la Gymnica 96 Forlì nella seconda prova del campionato italiano a squadre di A2 andata in scena ieri pomeriggio al PalaGalassi. La Gymnica 96 ha chiuso con uno splendido 3° posto, con 111,600 punti, alle spalle della super Terranuova con 112,400 e dell’Opera Roma con 111,950. Grazie a questo risultato, Forlì risale al 9° posto con 34 punti speciali, gli stessi del Gymnasium Catania 7° e dell’Albachiara Lucca 8°, che si piazzano davanti alla Gymnica per il totale dei punti delle prime due prove.

Esulta Forlì ed esulta anche il Cervia Ginnastica e Sport. Le neopromosse rivierasche hanno terminato al 5° posto con 111,350, a due decimi e mezzo dal podio di Forlì, portando a casa 21 punti speciali, che, uniti ai 27 del 2° posto della prima prova, portano il totale a 48. Che significa 2° posto in classifica generale. Cervia è staccatissima da un Terranuova già certo del 1° posto in stagione regolare, ma è lanciatissimo verso le finali di Torino. I verdetti, comunque, si conosceranno tra due settimane, quando ad Ancona andrà in scena la terza e ultima tappa.

Gymnica 96 di bronzo

Questi i punteggi delle forlivesi: Martina Minotti al cerchio 28,350; Hanna Panna Wiesner alla palla 31,450 (2a dietro Alina Harnasko); Sofia Minotti alle clavette 27,100; Aurora Benedetti al nastro 24,000.

Cervia al 5° posto

Questi i punteggi delle cervesi: Caterina Maltoni al cerchio 27,650; Allegra Jakic alla palla 27,000; Margherita Fucci alle clavette 30,950 (la migliore in assoluto); Giulia Capacci al nastro 25,750.