Formula Kite. Alle Olimpiadi di Parigi il 19enne pesarese Riccardo Pianosi che vola sui foil del riminese Filippi

RIMINI. Il direttore tecnico della Federazione Italiana Vela Michele Marchesini ha reso noti i nominativi dei due atleti che proporrà al prossimo Consiglio Federale quali rappresentanti dell’Italia alle prossime Olimpiadi per le specialità del Formula Kite Maschile e del Formula Kite Femminile. Le scelte FIV verranno ufficializzate con delibera del Consiglio Federale e sottoposte al Comitato Olimpico Nazionale Italiano per l’approvazione finale. Si tratta di Maggie Pescetto e di Riccardo Pianosi, atleta pesarese di 18 anni tesserato per la Marina Militare, argento ai recenti Campionati Europei 2024, oro agli Europei 2023 e Bronzo Mondiale 2023. «Questo è un momento particolarmente felice per la mia carriera», dice Riccardo; «sapere che rappresenterò la mia nazione ai Giochi Olimpici di Parigi per me rappresenta un motivo di grande orgoglio. Non trovo veramente le parole adeguate per descrivere questo momento, ma sento di ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicini: la mia famiglia, la mia ragazza che mi hanno sempre dato una mano anche nei momenti difficili consentendomi di raggiungere questo obiettivo. Grazie alla Federazione e alla Marina Militare che hanno permesso tutto questo. Non vedo l’ora adesso di andare ai Giochi e perché no, puntare a un risultato prestigioso. Penso di potercela fare e portare a casa un risultato di rilievo per la mia nazione».

Maggie Eillen Pescetto, nata a Waterford in Irlanda e sempre vissuta a Genova, è tesserata per lo Yacht Club Italiano. Lo scorso anno ha conquistato il pass Olimpico per nazione al Mondiale di Den Haag, nel 2024 bronzo all’International Open Cup e nono posto al recente europeo.

Sia Pianosi che Pescetto regatano su foil Chubanga realizzati a San Marino dal riminese Luca Filippi