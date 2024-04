Formula E a Misano, squalificato Da Costa per una violazione tecnica. Atteso ricorso. Vittoria a Rowland

Il vincitore del Misano E-Prix, António Félix da Costa del TAG Heuer Porsche, è stato squalificato dalla sesta gara del Campionato del Mondo ABB FIA di Formula E per una violazione tecnica in seguito a un’indagine della FIA. Oliver Rowland del Nissan Formula E Team, che ha tagliato il traguardo in seconda posizione, erediterà la vittoria per la prima volta dalla sesta stagione. Il TAG Heuer Porsche Formula E Team ha dichiarato l’intenzione di presentare ricorso e ha 96 ore di tempo per confermarlo. Con la squalifica di Da Costa, Oliver Rowland eredita il primo posto, conquistando la sua prima vittoria in Formula E dall’E-Prix di Berlino del 2020.