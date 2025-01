Forlì, presentato l’attaccante Michele Trombetta: “Qui per centrare la doppia cifra”

A Forlì per vincere. Ha le idee chiare il nuovo centravanti biancorosso Michele Trombetta, colpo da 90 messo a segno dalla dirigenza dei Galletti in questa sessione di mercato, presentato ufficialmente oggi: “Sono qui per dare il mio contributo così da centrare l’ambizioso obiettivo che si è prefissata la società e che coincide con quello che mi sono posto io stesso. Speriamo di poterlo raggiungere”.

Non ancora al meglio a causa dell’infortunio alla caviglia patito a ottobre, il bomber è voglioso di tornare a giocare e, soprattutto, segnare. “Quest’anno, ho all’attivo una sola rete. Da attaccante, l’obiettivo è sempre la doppia cifra: spero di centrarlo ugualmente, e soprattutto di realizzare gol pesanti e utili a raggiungere i traguardi che ci siamo posti”.