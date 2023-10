Forlì celebra con una mostra il campione Ercole Baldini

Forlì celebra il suo più grande campione, il pluripremiato ciclista Ercole Baldini con una mostra nel museo più importante della città, il complesso di San Domenico. A un anno dalla sua scomparsa, tra filmati d’epoca, foto e cimeli, dall’11 novembre al 7 gennaio, Baldini viene così ricordato dalla sua città, “orgogliosa di poter fare un omaggio a un uomo che, oltre a essere un campione nel ciclismo, lo è stato anche nella vita, da dirigente e imprenditore”, dice infatti stamane in una conferenza stampa il sindaco Gian Luca Zattini, ringraziando la famiglia, presente in sala, che ha messo a disposizione moltissimo materiale. La mostra è organizzata dal Comune coi suoi servizi museali, assieme a Minerva Edizioni e al giornalista Beppe Conti, che proprio con Minerva ha pubblicato il libro “Ercole Baldini, una leggenda italiana” e sarà accompagnata anche da incontri che, di venerdì, chiameranno parlare di ciclismo di ieri e di oggi, tra i quali Francesco Moser, Davide Boifava, Beppe Saronni, Gianni Bugno, Davide Cassani. In ogni caso, annuncia il sindaco, “prometto alla famiglia che non ci fermeremo qui nel ricordare Baldini”. Perché “vorrei che tutti conoscessero il grande uomo che era. In tanti mi raccontano la sua generosità fatta in modo discreto”. E anche per questo “abbiamo deciso di organizzare qualcosa di significativo, mettendo per la prima volta a disposizione i Musei di san Domenico per un’iniziativa come questa”. Insomma “visto che il mondo non ha riconosciuto a sufficienza Baldini, lo facciamo noi”, aggiunge il primo cittadino. Per il vicesindaco e assessore allo Sport, Daniele Mezzacapo, la mostra “lega due mondi che spesso sono considerati slegati, la cultura e lo sport”, oltre a celebrare “il nostro sportivo più importante che ancora oggi viene associato a Forlì e ai suoi trionfi a livello mondiale”. Tutte le associazioni sportive e non solo quelle ciclistiche “la dovrebbero visitare”, commenta. Anche l’assessore alla Cultura, Valerio Melandri, grande appassionato di ciclismo, ci tiene a ribadire che è la prima volta che il San Domenico viene concesso per una mostra del genere. Nelle sale, dunque, i filmati concessi dalla Rai e da tv internazionali, gli scatti di Walter Breveglieri e tanto materiale che arriva da casa Baldini. Gli stessi figli del campione, stamane, si dicono “sicuri che il babbo e la mamma, che era il suo miglior gregario, sono molto contenti e che la città sta facendo una cosa bella e di classe”. E sperano che quello di Forlì diventi un esempio per altre città che hanno i loro campioni da non dimenticare. Infine l’editore Roberto Mugavero annuncia che le foto in mostra, riproduzioni stampate su tela, dopo la chiusura dell’esposizione saranno donate al Comune per poter organizzare, il 26 gennaio, un’asta benefica per dare una mano a chi è stato colpito dall’alluvione. E mentre il sindaco chiede se qualcuno ha la biglia di Baldini, parte un appello ai forlivesi: chi ha vecchie foto amatoriali, oggetti vintage dell’epoca o i cartelli di legno, li metta a disposizione. Verranno riprodotti per avere ulteriore materiale sul ciclismo e il suo campione.