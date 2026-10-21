EccoC | Puntata #10 - Perdere il controllo porta a perdere le partite PODCAST

Sport
  • 21 ottobre 2026
EccoC | Puntata #10 - Perdere il controllo porta a perdere le partite PODCAST

Una decima di campionato molto negativa sia per il Ravenna che per il Forlì. I fari erano tutti posizionati sul Benelli per il big-match della giornata tra il Ravenna e lo Spezia. I giallorossi avevano l’obbligo di non perdere per non perdere contatto dallo Spezia. Invece lo 0-1 permette ai liguri di issarsi sul +8 con lo scontro diretto a favore. Perché lo Spezia ha vinto? Perché il Ravenna gli ha regalato la partita. Non per questioni tecniche, in quanto il campo ha detto che i giocatori hanno valore simile e le due squadre sono forti entrambe, e neppure per questioni tattiche, perché il Ravenna in fase di non possesso ha messo in mostra tutti i suoi grandi pregi, cioè organizzazione difensiva, compattezza, capacità di rallentare l'azione, di togliere spazio e tempo alle giocate avversarie. Il Ravenna ha regalato la partita per motivi comportamentali. Di atteggiamento. Le partite così importanti si giocano con lucidità e serenità e il Ravenna ha inviato fin dai primi minuti segnali di nervosismo. Si giocano con sacro furore agonistico, che è diverso dalla rabbia messa in campo dal Ravenna: il furore agonistico è grinta, intensità e passione, la rabbia è perdita di controllo, è aggressività non gestita. Il rosso a Da Pozzo, le esagerate proteste della panchina, l’inutile gesto di ira di Falbo: il Ravenna non ha saputo gestire i momenti della gara e nel gestire la pressione dell'evento e lo Spezia ne ha approfittato.

Il Forlì a Guidonia Montecelio ha giocato un primo tempo da retrocessione diretta: senza spirito, senz’anima, senza agonismo. Nella ripresa Gabellini ha suonato la sveglia e il portiere del Guidonia, Drago, ha servito il pareggio con una... doppietta. Mancavano 10 minuti, era fatta. Il Forlì si è fatto di nuovo schienare, meritandosi la sconfitta.

Il podcast sul Ravenna, sul Forlì e sulla Serie C Girone B


EccoC è il podcast del Corriere Romagna sul Ravenna, sul Forlì e sulla Serie C Girone B. Un podcast curato da Alessandro Burioli e Lorenzo Lucchi con commenti e approfondimenti settimanali sulle due formazioni romagnole di terza serie che sono impegnate in questa stagione 2026-2027 con ambizioni differenti. Il Ravenna, dopo il successo mediatico del colpo-Ronaldinho, punta a vincere il campionato con una squadra attrezzatissima messa nelle esperte mani di Andrea Mandorlini, il Forlì ricco di giovani ha come obiettivo la salvezza ma la squadra di Nicola Campedelli ha già fatto vedere di avere tanta voglia di stupire.

EccoC sarà in rete, sul canale Youtube e sul sito del Corriere Romagna, ogni mercoledì mattina alle ore 6.54.

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