De Rose: “Cesena, per me è scontato che Toscano resti qui”

Ad un certo punto in sala stampa è spuntato anche Luigi Silvestri (“sono inviato di tuttocosenza.it”) per intervistarlo. Francesco De Rose si gode una serata trionfale: “Una annata indimenticabile sotto tutti i punti di vista per il Cesena, per il gioco, per il gruppo... abbiamo giocato a calcio, esprimendo un gioco importante che non si vede spesso in questi campionati. Sono tanti quelli che lavorano per noi e la dedichiamo a loro”.

Fisicamente De Rose ha fatto cose pazzesche: “Ogni annata ha una storia a sé, quest’anno abbiamo completato il nostro puzzle e sono felice per questa piazza che merita palcoscenici diversi. Ci godiamo questi momenti e siamo orgogliosi di avere portato il Cesena dove come minimo merita di stare. Cesena merita altri palcoscenici. Il campionato? Peccato sia finita, ci stavamo divertendo...”.

E Toscano, cosa farà: “Lui ragiona di cuore... per me non ci saranno problemi e resterà. Ora se la prende comoda dopo un lavoro magnifico”.