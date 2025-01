Danza aerea, titolo mondiale per Alida Bianconi e Greta Zavoli

BOLOGNA. Il team italiano, capitanato dalla coach riminese Irene Guaraldi, ha fatto incetta di medaglie ai Campionati Mondiali di Danza Aerea che si sono svolti a Bologna dal 23 al 26 gennaio. Tre delle quattro giovani riminesi che formano il team azzurro si sono infatti aggiudicate un titolo, su un totale di 1.118 atleti in gara e 12 nazioni partecipanti.

Alida Bianconi, classe 2005, si è classificata prima e quindi Campionessa Mondiale nella categoria Professionisti under 30, ottenendo inoltre il migliore punteggio di tutti i 1.118 atleti in gara, qualificandosi come Campionessa Mondiale ASSOLUTA.

Greta Zavoli, classe 2001, si è piazzata prima e quindi Campionessa Mondiale nella categoria Avanzato under 14.

Susanna Taddei, classe 1999, seconda classificata e quindi Vice Campionessa mondiale nella categoria Avanzato under 30.

«E’ un grande trionfo per l’Italia e per Rimini! Il livello era altissimo soprattutto delle atlete straniere... – commenta la coach Irene Guaraldi Responsabile della Regione Emilia - Romagna di Italia Pole and Aerial. - Con la vittoria alle Nazionali ero già soddisfatta e mai avrei immaginato che potessimo vincere anche i Mondiali! Le ragazze mi hanno dato la soddisfazione di poter dar vita alle mie coreografie, svolgendole perfettamente, proprio come le avevo immaginate! Tra coach e allieva si devono innescare degli ingranaggi per far funzionare la macchina di una performance e direi che noi abbiamo fatto un vero e proprio spettacolo: non potevo desiderare di meglio!»