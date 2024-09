Click Bait vince l’Europeo di Cesena: Chance Ek si arrende nel race off di mezzanotte

Click Bait era uno dei due favoriti del Campionato Europeo numero 90 che ha chiuso la stagione 2024 dell’Ippodromo del Savio. E il maschio baio di 8 anni, americano di nascita, olandese di proprietà ma da poche settimane gestito da Alessandro Gocciadoro, ha vinto. Portato al trionfo da Roberto Vecchione al race off, più comunemente chiamata la “bella di mezzanotte”. Una bella che non ha visto protagonista l’altro favorito, Capital Mail, che nel secondo heat non è riuscito a superare Chance Ek, portato splendidamente da Pietro Gubellini. Un Gubellini che nella bella è stato sconfitto con la stessa moneta. Il numero 1 ha permesso a Click Bait di partire alla corda, si è messo in testa e ha respinto tutti i tentativi di Gubellini, che sulla retta finale ha affiancato Vecchione, non riuscendo a completare il sorpasso per pochissimo.

Le due prove

Il primo heat scivolava via senza sorprese, col favorito Click Bait subito in testa sul contro-favorito Denver Gio e su Diamond Truppo, partito veloce dalla seconda fila assieme a Capital Mail. Fila indiana a ritmo contenuto per la categoria finché spostava Diamond Truppo, ma a quel punto il leader chiudeva con 600 metri super in 40.7 e Diamond sbagliava sull’ultima curva. Click Bait spaziava in retta lasciando una grande impressione mentre Denver manteneva il secondo posto su Capital Mail, ottimo nella sua prova generale in vista del secondo heat.

Un secondo heat che vedeva Denver Gio ritirato per intervento dei veterinari, mentre Chance Ek respingeva al via e anche dopo un giro Capital Mail, per staccare in retta a media di 1.12.2 sullo stesso rivale, che difendeva il secondo posto dall’attacco interno di Diamond Truppo, poi squalificato con terzo posto andato ad Akela Pal Ferm.