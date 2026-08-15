Un pokerissimo finale romagnolo al Trofeo Superpistard del Servadei

Una giornata di grande ciclismo su pista ha animato il Velodromo “Glauco Servadei”, che ha ospitato il Gran Premio Città di Forlì Internazionale, gara del calendario Uci disputata insieme alla quinta e ultima prova del Trofeo Superpistard–Gp Climatek.

Le competizioni sono cominciate fin dal mattino e sono proseguite senza sosta, portando in pista atleti italiani e stranieri, provenienti da Belgio, Spagna, Cile, Russia, Colombia e Giappone. Dopo la pausa pranzo i riflettori si sono accesi sulle finali delle prove veloci Elite, con la velocità e il keirin maschili e femminili. A dominare la scena tra gli uomini è stato Mattia Predomo (Campana Imball Morbiato Trentino), autore di una splendida doppietta: sua la vittoria sia nella velocità sia nel keirin, davanti a un gruppo di avversari di primo livello. Tra le donne la velocità ha premiato la spagnola Helena Casas Roige (Genisis Track), mentre nel keirin è arrivato il successo tutto italiano di Miriam Vece (Gs Fiamme Oro). Spazio anche alle prove in linea, dove la scena femminile ha avuto una sola grande protagonista: la russa Valeriya Valgonen (Toyota Valencia), capace di firmare a sua volta una doppietta imponendosi sia nell’eliminazione sia nella corsa a punti. Tra gli uomini l’eliminazione ha premiato Ares Costa, mentre la madison è andata alla coppia Galli-Matteoli. A seguire è toccato ai più giovani, protagonisti della quinta e ultima prova del Trofeo Superpistard–Gp Climatek, atto conclusivo di un circuito che ogni anno richiama sul Servadei centinaia di ragazzi da tutta Italia. Una giornata lunga e intensa, andata in scena senza il minimo intoppo, a conferma della solidità organizzativa dell’impianto forlivese. Al termine delle gare sono state assegnate le maglie di vincitori del Trofeo Superpistard 2026, che premiano la costanza di rendimento sulle cinque giornate di gara. Tra gli Esordienti il successo finale è andato a Manuele Balboni (Ciclistica 2000) e tra le Donne ad Alice Andreoli (Pol. Fiumicinese Fait Adriatica). Negli Allievi si è imposto Niccolò Astara (Cotignolese), mentre tra le Allieve ha trionfato Teodora Castelli (Vangi Ladyes Cycling). Nelle categorie Juniores le maglie sono andate a Michele Melini (Team General System) e, tra le donne, ad Aurora Anniballi (Ciclistica Omnia Imola).