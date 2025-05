Tutti pronti: domani alle 6 l’attesissima Nove Colli

Cesenatico si prepara a ospitare 6.628 appassionati di ciclismo che domani si metteranno “in gioco” nella Nove Colli edizione numero 54. Era il 20 maggio 1971, quando 17 ciclisti si ritrovarono davanti al Bar del Corso, sul portocanale, per una sfida che sembrava una follia. Oggi quell’idea è diventata il simbolo della Romagna ciclistica che non si è arresa al Covid e neppure all’alluvione del 2023. «Questa sarà l’edizione della ripartenza - spiega Giunio Bonoli, presidente della Fausto Coppi, società organizzatrice - in passato avevamo superato i 12.000 iscritti. Poi sono arrivati anni difficili e il Covid ha cambiato ogni abitudine. In tre anni, oltre 200 granfondo in tutta Italia hanno chiuso i battenti. Quest’anno la Nove Colli ha recuperato alla grande e siamo soddisfatti della partecipazione».

La partenza è prevista per domattina, alle 6, dalla colonia Agip di Cesenatico. Dopo 28 chilometri si affronterà la prima salita, quella di Bertinoro. I percorsi previsti sono i classici: il lungo sarà di 189 chilometri, quel corto di 139 e poi c’è l’ultimo nato “Laltro percorso” di 60. Il percorso lungo, quest’anno, è stato leggermente accorciato rispetto ai 194 chilometri dello scorso anno: a causa della presenza di un cantiere che rende inutilizzabile un ponte verso Novafeltria, è stato necessario modificare il tragitto. In passato si attraversavano Talamello e Novafeltria per poi affrontare la salita del Maioletto; ora invece si scende da Perticara, si gira verso il bivio di Sartiano e si affronta la salita di Pugliano passando da Maiolo, riprendendo il tracciato che si percorreva prima della pandemia. Questa variazione ha comportato anche una differenza nel dislivello complessivo, che sarà di 3.265 metri.