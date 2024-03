Tour de France, mancano 100 giorni alla Firenze-Rimini: “Si vedrà una folla enorme sulle strade” VIDEO

“Da Firenze, passando per i vari Comuni” attraversati dalla corsa, “ci aspettiamo tra le 800.000 e le 900.000 persone sulle strade” per la prima tappa del Tour de France. “Sarà un record”. Lo sottolinea il sindaco di Firenze Dario Nardella, nel giorno in cui in piazza della Repubblica parte il countdown dei 100 giorni alla partenza della Grande Boucle con la tappa Firenze-Rimini.

“Ci sarà il grande impegno di tutte le forze dell’ordine, delle municipali - continua Nardella - e avremo anche la gendarmerie francese, che accompagnerà il Tour come succede per tutte le tappe”. Il Tour, prosegue, “sarà un faro acceso sulla bellezza della Toscana, con due miliardi e mezzo di contatti e 4.500 giornalisti: per loro predisporremo tutto il teatro dell’Opera, così da ospitare tutte le postazioni stampa”. C’è questo e c’è la città che si dovrà ‘logisticamente’ preparare per l’evento. “Abbiamo superato la prova per i mondiali di ciclismo, nel 2013, e la supereremo anche questa volta”, dice convinto. “Allora ero presidente del comitato promotore ed eravamo tutti molto preoccupati, perché avremmo dovuto chiudere la città. Però i fiorentini diedero prova di grande collaborazione. Infatti, fu un successo e sono sicuro che sarà lo stesso per il Tour”. Ovviamente, aggiunge, “dovremo chiedere anche questa volta l’aiuto dei fiorentini, perché dovranno essere chiusi settori importanti della città in un giorno, sabato 29 giugno, che non è per fortuna tra quelli lavorativi più impegnativi”. Inoltre “abbiamo previsto di riasfaltare tutte le strade interessate dalla corsa”, quindi “sarà anche l’occasione per rimettere a posto molte vie”.

In Romagna

Una volta lasciata la Toscana, la prima tappa proseguirà un itinerario che comprende anche il passaggio nel territorio attraversato dal fiume Savio. I corridori dovranno affrontare il Passo del Carnaio, lungo i tornanti che da Santa Sofia arrivano a San Piero in Bagno attraversando il territorio del Comune di Bagno di Romagna, scendendo poi fino al lago di Quarto e a Sarsina, per poi cimentarsi sulla ripida salita del Passo del Barbotto a Mercato Saraceno.

“Il Tour de France, tra gli eventi sportivi più seguiti al mondo – commenta l’assessore con delega al Turismo e sindaco di Bagno di Romagna Marco Baccini – rappresenta una vetrina fondamentale per la promozione del territorio e un’importante occasione turistica per i nostri Comuni che si preparano ad accogliere migliaia di turisti e di appassionati. Lo abbiamo desiderato, ci abbiamo lavorato, e adesso lo aspettiamo. Niente arriva per caso, i risultati sono sempre frutto del lavoro e dell’impegno di un’intera comunità: per questa ragione i nostri uffici sono impegnati nella definizione di una programmazione di iniziative che si svolgeranno in vista del 29 giugno con lo scopo di valorizzare le eccellenze turistiche e in particolare la propria vocazione a meta ideale per gli amanti del turismo sui pedali”.