Tour de France a Rimini, orari, percorso e viabilità: tutto quello che c’è da sapere

Rimini è pronta a tingersi di giallo. I monumenti simbolo della città tornano a illuminarsi del colore del Tour: dal 27 al 30 giugno si accendono le luci gialle puntate sul bimillenario Ponte di Tiberio e sull’Arco d’Augusto circondato per l’occasione anche da 6mila fiori gialli (‘tagetes gialli’), su Castel Sismondo e sulla Fontana dei 4 Cavalli, incoronata da 1500 ‘tagetes gialli’ sbocciate nelle aiuole all’ombra del Grand Hotel.

E ancora la grande scritta ‘Rimini’ che campeggia al porto (36 metri per 8), le due strutture tridimensionali dedicate al Tour per farsi i selfie in piazzale Fellini e all’Arco d’Augusto, i grandi totem in piazza Cavour e nella zona dell’arrivo.

Le principali indicazioni sulla viabilità

Già a partire dalla giornata del 26 giugno ci saranno le prime modifiche alla viabilità, che si estenderanno nei giorni successivi con divieti temporanei di sosta e di circolazione che riguarderanno in particolare le vie che saranno percorse dalla carovana gialla e dalla gara, nonché le strade e i parcheggi che ospiteranno la carovana pubblicitaria e il villaggio del Tour. Le modifiche coinvolgono anche le linee di trasporto pubblico locale e le operazioni di raccolta dei rifiuti da parte di Hera.

Ferma restando la chiusura, già a partire dal 28 giugno, dell’ultimo km di percorso (sul Lungomare Di Vittorio) per poter allestire l’arrivo, il restante percorso di gara sarà chiuso a partire dalle ore 14,00 di sabato 29 giugno, con conseguente sospensione della circolazione per tutti i veicoli (ad eccezione dei mezzi d’emergenza).

Percorso di gara

La gara entrerà nel Comune di Rimini, transitando per la Repubblica di San Marino, dalla frontiera di Dogana dove, percorrendo tutta la S.S. 72, giungerà alla nuova rotatoria tra la Superstrada di San Marino e la Statale 16 “Adriatica”.

Quindi la corsa percorrerà la S.S. 16 in direzione sud fino alla rotatoria delle Befane dove entrerà nel centro abitato di Rimini e, attraverso il viale Settembrini, il viale Chiabrera e il viale Firenze, raggiungerà viale Regina Elena. Qui proseguirà su quest’ultima via fino a piazzale Gondar dove raggiungerà il Lungomare Di Vittorio, in direzione nord, fino ad attraversare la linea del traguardo (posto all’altezza del bagno 72).

Orari della gara

L’arrivo della carovana pubblicitaria (formata da oltre 100 veicoli) è atteso alle ore 16:05 circa. L’arrivo dei primi corridori è atteso alle ore 17:34 circa.

Principali dispositivi di modifica della viabilità

Martedì 25 giugno. Dalle ore 01:00 del 25/06 alle ore 22:00 del 29/06, chiusura del parcheggio di viale Chiabrera (a disposizione dell’organizzazione del Tour).

Mercoledì 26 giugno. Dalle ore 18:00 del 26/06 alle ore 22:00 del 29/06, chiusura del Lungomare Di Vittorio, nel tratto da via La Città delle Donne a via La Voce della Luna.

Venerdì 28 giugno. Dalle ore 20:00 del 28/06 alle ore 22:00 del 29/06, chiusura del restante tratto del Lungomare Di Vittorio, da piazzale Gondar a piazzale Benedetto Croce.

Sabato 29 giugno. Dalle 10:00 alle 20:00, chiusura dell’intera area della Rotonda Lucio Battisti e delle vie Colombo (tratto Vie Bianchi/Cappellini-Rotonda Lucio Battisti), Beccadelli (tratto Viale Vespucci-Lungomare Tintori) e Lungomare Tintori (tratto Viale Beccadelli-Via Bianchi). Gli ultimi 3 km del percorso di gara (dalla rotatoria delle Befane all’arrivo), saranno chiusi al traffico dalle ore 14:00 di sabato 29 giugno.

Percorsi alternativi

Per bypassare il percorso di gara, potrà essere utilizzato il sottopasso di via Rodriguez, raggiungibile anche dalla zona sud attraverso l’itinerario via Varisco-via Macanno-via Acquabona-via Coriano. Per l’occasione, per raggiungere più agevolmente la via Coriano, sarà utilizzabile e percorribile (in entrambe le direzioni) anche la viabilità interna al Gros.

Autostrada A14

Il casello autostradale di Rimini-Sud sarà chiuso, in uscita, sabato 29 giugno dalle ore 14 alle ore 18 (e comunque fino a cessate esigenze) mentre, in entrata, resterà aperto ad eccezione del lasso di tempo fra le ore 17 e il passaggio della gara, quando verranno chiuse le vie di accesso e pertanto il casello autostradale non sarà accessibile.