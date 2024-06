Tour de France a Cesenatico: lo spettacolo della partenza in un mare di folla - VIDEO GALLERY

Un mare di folla ha salutato la partenza da Cesenatico della seconda tappa del Tour de France fino a Bologna. Uno scenario magnifico, con migliaia e migliaia di appassionati da tutto il mondo a salutare i campioni della Grande Boucle nel nome del grande Marco Pantani. Per un giorno, la città è tornata a sentirsi la capitale mondale del ciclismo, proprio come ai tempi in cui il Pirata entusiasmava il mondo. La presenza del Pirata è stata la costante di una mattinata da brividi nonostante il caldo. La passerella verso il km zero ha avuto lo sfondo di una miriade di appassionati.