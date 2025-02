Team General System pronto a decollare

Nel ricordo di Marco Silvagni, scomparso a pochissime ore dalla presentazione, è stato svelato l’organico Juniores dell’Academy Cycling Team General System di Forlì per l’imminente stagione sportiva a due ruote. Il fiumanese Marco Silvagni era stato tra i soci fondatori della società forlivese, ora guidata da Andrea Silvagni e Fausto Nanni. Alla presentazione, svolta presso il circolo Tennis di Carpena, hanno partecipato numerose personalità della politica e dello sport e tra questi anche i commissari tecnici delle nazionali Marino Amadori (Under 23) e Dino Salvoldi (Juniores). L’Academy Cycling Team General System parteciperà a gare del calendario regionale, nazionale e internazionale, incluse le gare a tappe nazionali, cronometro individuali e a squadre, gare in pista e ciclocross. In quest’ultima specialità, Stefano Cavalli si è già laureato campione regionale 2025. L’obiettivo è fornire agli atleti esperienza e bagaglio tecnico per il prosieguo della loro carriera ciclistica, puntando a risultati su ogni tipologia di terreno e senza escludere la possibilità di una convocazione in nazionale. Sul piano organizzativo, il team ha confermato per il 2025 la gara “Città di Predappio – Memorial Monica Bandini e Marco Silvagni”, che si svolgerà domenica 24 agosto con lo stesso percorso del 2024. Ovviamente doveroso l’omaggio agli sponsor tra cui General System, Smartway, Gb Line, Alexander, Global Service, Verlicchi Filtri e Presse, che hanno permesso due anni fa la nascita di un team Juniores in un momento storico in cui le squadre ciclistiche cessano l’attività. L’inizio è alle porte con la squadra pronta per l’ultimo ritiro a Calpe (Spagna) dal sabato al 1° marzo, banco di prova in vista dell’esordio stagionale del 2 marzo al Gp Baronti di Pistoia.

L’organico 2025 del Team General System. 1° anno : Stefano Cavalli, Michele Cortesi, Lorenzo Gabellini, Lorenzo Iaconeta, Giacomo Iacubino, Teo Lancioni, Michele Melini, Mattia Menghini, Matteo Ranieri, Alessandro Ruffilli e Luca Serafini. 2° anno: Thomas Bondi, Federico Caprioti, Andrea Giovannini, Matteo Paganelli, Matteo Paltrinieri e Andrea Nappo. Staff: Massimo Belletti, Silver Lazzari e Claudio Battelli (direttori sportivi), Tommaso Vincenzi (preparatore atletico), Mattia Casadei e Nicolò Alessandri (meccanici) e Mirco Giannelli (accompagnatore).