Sul Barbotto una statua dedicata alla magia del ciclismo

Una statua dedicata al ciclismo sul Barbotto, la salita simbolo della Nove Colli. Alla presenza delle sindache Tania Bocchini (Sogliano) e Monica Rossi (Mercato Saraceno), è stato inaugurato un monumento che rappresenta un tributo alla passione e all'impegno che il ciclismo suscita nelle nostre comunità.

In avvicinamento al Tour de France, il prossimo evento in programma si terrà venerdì 14 giugno alle ore 20:30 presso la Piazzetta di Savignano di Rigo, dove verrà presentato il libro “L’ultima volta che se n’è andato Pantani”. Si dialogherà con Gino Cervi, Francesco Farabegoli, Filippo Cauz, Alessandra Giardini e Marcello Pieri. Il libro sarà disponibile per l'acquisto e parte del ricavato sarà destinato a sostenere due comunità colpite dall’Alluvione di Maggio 2023 in Romagna.

Infine, il 29 giugno 2024, si terrà l’evento “Social Ride”. Questa speciale pedalata vedrà la partecipazione di ex campioni del ciclismo e si concluderà al Passo del Barbotto, dove gli appassionati saranno accolti con un'ospitalità dedicata.