Si rivede Malucelli ed è subito vittoria

Ritorno alle corse con vittoria per Matteo Malucelli. Il velocista forlivese non gareggiava da quasi due mesi, esattamente dal giorno in cui trionfò nella tappa finale del Tour of Japan a Tokyo. Purtroppo il calendario del Team Ukyo è molto scarno e costringe Malucelli a competizioni di secondo piano in paesi ciclisticamente emergenti. Senza avversari al suo livello, il risultato delle volate è quasi scontato: vittoria.

Sabato l’ex velocista dell’Androni Sidermec aveva concluso il cronoprologo inaugurale di Sofia (1 km) in seconda posizione, distaccato di pochi decimi dal bulgaro Stoynev. Ieri è arrivata la rivincita con il Team Ukyo che ha lanciato perfettamente Malucelli al suo terzo successo stagionale sul traguardo di Troyan.

La vittoria di Malucelli è stata piuttosto netta, anche se ha dovuto lottare per mantenere le posizioni in un finale molto pericoloso. Il velocista romagnolo ha preceduto il lombardo Filippo Tagliani e lo slovacco Matúš Štoček. Con il successo, Malucelli diventa automaticamente il nuovo leader della classifica generale, che vede favoritissimi i compagni di squadra Giovanni Carboni e Thomas Pesenti. Malucelli potrebbe avere l’occasione di sprintare in almeno altre due tappe, la prima probabilmente già oggi sul traguardo di Kazanlak dopo 108 chilometri

Vuelta

Prosegue la calda Vuelta di Filippo Baroncini. Dopo aver avuto libertà nelle prime tappe (16° e 10° posto), l’atleta massese della UAE Emirates si è messo al servizio della squadra, in particolare dei capitani Joao Almeida e Adam Yates. Dopo i successi di Pogacar al Giro e al Tour, la corsa spagnola sembrava più avara per il team emiratino: Yates era arrivato in ritardo sui primi arrivi in salita, mentre Almeida è stato costretto al ritiro a causa del Covid. Una condizione che sembrava esentare Baroncini dai compiti di gregariato. Ieri, però, è arrivata la riscossa, con Yates a dominare il tappone, con 3’45” sul gruppo della maglia rossa O’Connor rientrando in classifica generale. Ora Yates punta al podio con Baroncini fondamentale a supportarlo.