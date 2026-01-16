San Giovanni in Marignano in festa per Beatrice Di Pardo, campionessa italiana di ciclocross

Si è svolta ieri sera, giovedì 15 gennaio, presso la Casa della Cultura di San Giovanni in Marignano, la Festa Tricolore dedicata a Beatrice Di Pardo, neo campionessa d’Italia di ciclocross – Donne Esordienti 1° anno.

L’iniziativa, promossa dal Comune di San Giovanni in Marignano in collaborazione con il Velo Club Cattolica, ha visto una partecipazione numerosa e calorosa di cittadini, sportivi e appassionati, riuniti per celebrare la straordinaria vittoria conquistata dall’atleta a San Fior (Treviso), risultato che ha portato prestigio e orgoglio all’intera comunità marignanese.

Alla serata erano presenti la sindaca, il vicesindaco e assessore allo sport, l’amministrazione comunale e numerosi ospiti, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni al mondo dello sport e ai giovani talenti del territorio. La Festa Tricolore si è conclusa con un momento conviviale e un brindisi augurale, in un clima di grande entusiasmo e partecipazione, suggellando una serata all’insegna dello sport, dell’orgoglio tricolore e della comunità.