Quantità e qualità nella nuova stagione di Manuele Tarozzi

Inizia la stagione ciclistica in Europa e il primo a salire in sella è Manuele Tarozzi oggi in gara nella “Classica Camp de Morvedre” nella Comunità Valenciana. Il faentino della Bardiani è pronto a iniziare la sua quinta stagione professionistica col team di Reverberi in un lungo avvicinamento che lo dovrebbe portare nella miglior condizione possibile al Giro d’Italia. La corsa rosa è l’appuntamento vitale per la squadra italiana e Tarozzi è diventato uomo-immagine della Bardiani, con il suo nome associato al concetto di fuga e alla combattività.

Ma dal 2026 a Tarozzi si chiede anche di essere più concreto, dopo un 2025 concluso con pochissimi punti e con un 7° posto come miglior piazzamento. Dopo aver affinato la condizione nel corso del ritiro in Spagna, Tarozzi avrà l’occasione per testarsi nelle numerose corse in programma nella zona di Valencia e sull’isola di Maiorca nei prossimi giorni.

La Bardiani sarà al via in sei appuntamenti, i ciclisti ruoteranno nelle varie corse e Tarozzi potrebbe partecipare ad altre due corse oltre a quella odierna.

Pronta al decollo anche la stagione di Matteo Malucelli (Astana) iscritto all’AlUla Tour in Arabia Saudita, al via martedì. La corsa araba è il primo banco di prova per i velocisti e segnerà l’esordio stagionale anche di Jonathan Milan.