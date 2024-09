Presentata la novità Juniores dell’anno: sabato 14 da Errano a Brisighella si correrà il 1° Gp Caffè Borbone

Una nuova gara fa il suo ingresso nel calendario agonistico della categoria Juniores di ciclismo grazie alla collaborazione nata nel 2024 tra Caffè Borbone e Team Technipes #inEmiliaRomagna.

Si tratta del 1° GP Caffè Borbone che si disputerà sabato 14 settembre tra Errano di Faenza e Brisighella, in aree che nel 2023 sono state colpite dall’alluvione e che nel 2024 sono poi state teatro di un grande evento ciclistico come il Tour de France, storicamente partito dall’Italia per la prima volta.

Il 1° GP Caffè Borbone è stato presentato nel foyer del teatro Pedrini nel centro di Brisighella alla presenza del presidente APT Servizi Emilia Romagna Davide Cassani, del Sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli, dei presidenti di Team Technipes #inEmiliaRomagna Gianni Carapia e Pol. Zannoni Stefano Chiozzini, degli assessori del Comune di Brisighella a Cultura e Turismo, Karin Chiarini, e a protezione civile e polizia municipale, Dario Laghi, della consigliera con incarico alla Sport Gessica Spada, dell’assessora allo Sport del Comune di Faenza Martina Laghi, della responsabile comunicazione e relazioni esterne Italmobiliare Stefania Danzi e del consigliere regionale Crer Fci Nicola Dalmonte.

Non è la prima occasione di collaborazione tra Caffè Borbone e Team Technipes #inEmiliaRomagna: l’azienda leader nel business della torrefazione e del caffè monoporzionato era già stata accanto al Team Continental ideato da Davide Cassani già in occasione del Suzuki Bike Day, che si è tenuto lo scorso 8 giugno all’Autodromo di Imola dando la possibilità ad amatori e cicloturisti di pedalare seguendo parte della seconda tappa del Tour de France e parte dei percorsi dei Mondiali di ciclismo del 1968 e del 2020, affiancati da campioni dello sport come lo stesso Davide Cassani e da eccellenze dello sci e degli sport invernali.

Proprio le strade percorse dal Tour de France saranno il palcoscenico di questo nuovo appuntamento per ciclisti Juniores (17-18 anni) provenienti da tutta Italia con i propri team, pronti a sfidarsi nella nuova gara voluta da Caffè Borbone, con il Team Technipes #inEmiliaRomagna e la Pol. Zannoni di Errano di Faenza, per sostenere i giovani talenti dello sport, da sempre nel DNA dell’azienda.

Già a fianco al Team Technipes #inEmiliaRomagna, che affronta con i propri atleti tra i 19 e i 24 anni il calendario ciclistico U23 ed Elite, in Italia e in Europa, Caffè Borbone lancia ora questa nuova occasione di confronto per ragazzi ancora più giovani, 17 e 18enni, accomunati dalla passione per lo sport e dal sogno di diventare professionisti.

“Il 1° GP Caffè Borbone è nato dall’idea di fornire ai giovani appassionati di ciclismo un ulteriore accesso alla crescita del talento dando la possibilità ai ciclisti più giovani di essere affiancati da professionisti che hanno fatto di questo sport la loro vita e che possono essere quindi di grande ispirazione per continuare a coltivare il sogno di diventare futuri campioni. Così come il caffè, lo sport è per tutti e non fa differenze. Per questo da qualche anno Caffè Borbone è attiva in iniziative a favore dei giovani supportando le loro passioni e la loro formazione in ogni ambito, e in particolar modo lo sport, dal ciclismo allo sci, perché crediamo nell’importanza dello sport nel percorso di crescita dei ragazzi e nel loro ruolo di catalizzatori di sviluppo ed emancipazione di intere comunità e territory” ha dichiarato Michela Caone, Global Chief Marketing Officer di Caffè Borbone.

“Abbiamo accettato con entusiasmo di ospitare l’arrivo di questa gara di Juniores – ha detto il Sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli - perché siamo sempre pronti quando si può fare qualcosa per sport, bicicletta, ciclismo e giovani. Con questo sport si può fare promozione del nostro territorio e dei suoi prodotti perché il ciclismo passa davanti alla casa delle persone e non chiede di pagare un biglietto. Che i giovani Juniores junior possano passare sotto la Via degli Asini e sulle strade dove è passato il Tour de France è per.noi estremamente emozionante, specie in un anno intenso che, dopo l’alluvione, ci ha visti ospitare tra i vari eventi anche partenza e arrivo della Settimana Coppi e Bartali, il Suzuki Bike Day e il Tour de France”.

“Con questo nuovo evento si fa qualcosa per i giovani – ha spiegato il Presidente APT Servizi Emilia Romagna e ideatore del Team Technipes #inEmiliaRomagna Davide Cassani -: sono convinto che lo sport sia importante anche come scuola di vita per le future generazioni. Vediamo ragazzi con il sogno di passare professionisti, qualcuno ci riuscirà, molti no, ma tutti poi avranno imparato qualcosa che potranno mettere in pratica per tutto il resto della vita. Vogliamo ringraziare Caffè Borbone per la sensibilità e il sostegno con cui ci aiuta a portare avanti questa politica. I giovani sono il futuro: ci siamo emozionati pochi giorni fa quando un atleta del Team Technipes #inEmiliaRomagna con la Nazionale ha vinto il Tour de l’Avenir e ha firmato un contratto da professionista per il 2025. Era un nostro obiettivo, è una soddisfazione e sappiamo che c’è bisogno di supporto, sostegno e persone che mettano a disposizione del tempo libero per nostri giovani”.

“Fin dalla fondazione della nostra società abbiamo avuto i giovani e l’attenzione al territorio come punti centrali del progetto - ricorda Gianni Carapia, Presidente del Team Technipes #inEmiliaRomagna – e quindi con Caffè Borbone troviamo tante affinità che siamo orgogliosi di portare avanti sulle nostre colline tra Faenza e Brisighella, allestendo insieme alla Pol. Zannoni di Errano di Faenza questa gara per Juniores. Ringraziamo Caffè Borbone, le istituzioni e gli altri sponsor per il supporto e garantiamo il nostro impegno per portare avanti in ogni nostra attività quei valori che ci legano a realtà così prestigiose e rilevanti”.

“Siamo orgogliosi di fare parte di questo progetto che aggiunge al calendario della categoria Juniores un nuovo appuntamento - aggiunge Stefano Chiozzini, presidente Pol. Corrado Zannoni -. L’impegno a cui i volontari di Errano e amici della società sono chiamati è importante, ma è tanta anche la soddisfazione per accompagnare Caffè Borbone e Team Technipes #inEmiliaRomagna nel perseguimento di obiettivi di promozione del nostro territorio e dello sport tra i giovani”.

“Per noi è un piacere fare parte di progetti sportivi così ambiziosi – ha aggiunto Martina Laghi, assessora allo Sport del Comune di Faenza, sul cui territorio, da Errano, prenderà il via la corsa -, collaborando con realtà così rilevanti per il nostro territorio e a livello nazionale. Riteniamo importante mettere insieme le associazioni sul territorio della Romagna Faentina e condividiamo l’idea di investire risorse, tempo, volontari per progetti a favore del territorio e dei giovani”.

La gara prenderà il via alle ore 14 da Errano di Faenza, dove ha sede la Pol. Zannoni incaricata dell’organizzazione tecnica in collaborazione con il Team Technipes #inEmiliaRomagna, per concludersi poi con l’arrivo nel centro storico di Brisighella, in piazza Marconi.

Brisighella è un borgo antico, che si adagia ai piedi di tre inconfondibili pinnacoli rocciosi su cui poggiano una Rocca del XV secolo, la Torre cosiddetta dell’Orologio ed il Santuario del Monticino. Una terra ospitale dove Arte, storia e architettura si fondono in maniera emozionante, come testimoniano le prestigiose certificazioni (Borghi più Belli d’Italia, Cittaslow, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano).

Il percorso si preannuncia di particolare interesse tecnico per la categoria Juniores: lungo i 108,3 km di gara, gli atleti affronteranno otto giri del circuito dei “Coralli bassi e uno dei “Coralli alti”, per poi affrontare tre Gran premi della montagna negli ultimi 25 km: un primo passaggio su Rio Chié, poi un transito sotto il traguardo a Brisighella a 20 km dall’arrivo e l’imbocco del Monticino (GPM a 18 km dalla fine), salita affrontata anche dalla seconda tappa del Tour de France 2024, da Cesenatico a Bologna. Il secondo passaggio in cima a Rio Chié, a 5 km dall’arrivo di Brisighella, offrirà ancora terreno di caccia ai corridori ancora in grado di giocarsi la vittoria, garantendo un finale incerto e spettacolare.