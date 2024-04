Per il Velo Club Cattolica la solita super stagione tecnica e organizzativa

Il teatro “Snaporaz” ha ospitato la presentazione del vivaio giallorosso Velo Club Cattolica. Direttamente dal cuore della città hanno sfilato i Giovanissimi, Esordienti, Allievi e cicloamatori, mettendo in luce le nuove divise per ogni categoria. I piccoli fanno la parte dei leoni, 32 Giovanissimi (5-12 anni) seguiti dai diesse Massimo Casadei, Alessandro Bartolini, Lorenzo Cecchini, Rudi Vanzini e Maurizio Gennari. Gli Esordienti sono seguiti in ammiraglia dagli esperti Christian Coli e Valentina Mancini con sette giovani al primo anno: Federico Cancellieri (Montegrimano), Andrea Ferretti e Lorenzo Iacubino (Cattolica), Nicola Rares Hutanu (Morciano), Gabriele Mazza (Riccione), Thomas Urbinati e Thomas Vanzini (San Clemente).

I ragazzi 2011 scendono in gara con Alberto Cecchini (Gradara, 2010) al secondo anno. Gli Allievi (15-16 anni) vedono i diesse Alessandro Ubaldini e Alver Cavalli alla guida, una truppa corposa di secondo anno: con l’innesto di Federico Pritelli (Misano), ci sono i riconfermati Stefano Cavalli, Mattia Menghini e Matteo De Luca (Rimini), Lorenzo Gabellini, Giacomo Iacubino e Andrea Montanari (Cattolica), Simone Rossi (San Marino) e Luca Serafini (Riccione). La categoria dei cicloamatori, parte importante della visione a 360 gradi del Velo Club Cattolica, vede poco più di 50 Master che si divertiranno nelle Granfondo d’Italia e nei circuiti.

«Si parte, adesso bisogna lavorare - sorride il presidente Cecchini - sarà una stagione impegnativa, abbiamo oltre al Gp Colli Marignanesi, la Granfondo Squali e Squali Young, il comitato regionale ci ha affidato l’organizzazione del Meeting Fuoristrada e a fine stagione avremo la mountain bike con il gruppo Ottica Biondi di Morciano. Sono certo che ci toglieremo le nostre soddisfazioni, grazie ai direttori sportivi, ai genitori, ai cicloamatori e alle amministrazioni di Cattolica e San Giovanni, senza di loro non ci sarebbe il Velo Club Cattolica».