Nasce il Giro d’Italia 2027: si attende l’annuncio per la Argenta-Misano Adriatico prevista per martedì 11 maggio

Sarà Misano Adriatico a ospitare l’arrivo di tappa romagnolo del prossimo Giro d’Italia? Per conoscere la risposta non bisognerà attendere molto. Alle 12, all’Auditorium Parco della Musica di Roma, verranno presentati ufficialmente i percorsi 2027 per uomini e donne. Se il tracciato degli uomini è stato ormai quasi completamente svelato dai classici spoiler delle ultime settimane, per quello femminile non è emerso nulla. Salvo gradite sorprese che potrebbero arrivare proprio dal Giro Women, la Romagna dovrebbe essere attraversata dalla 4ª tappa di martedì 11 maggio. A una settimana dall’anticipazione del Corriere Romagna, tutti gli indizi portano a confermare la partenza da Argenta e l’arrivo, probabilmente in volata, al Misano World Circuit Marco Simoncelli. In Romagna un arrivo di tappa manca dal 14 maggio 2023, quando Remco Evenepoel vinse la cronometro da Savignano sul Rubicone a Cesena ma in serata dovette ritirarsi per positività al Covid.

La probabile tappa romagnola rimane, a poche ore dalla presentazione, uno dei pochissimi nodi ancora da sciogliere. Complici la totale riservatezza delle amministrazioni coinvolte e la natura stessa della frazione: una classica tappa di trasferimento dedicata alle ruote veloci, con città di partenza e arrivo facilmente modificabili fino all’ultimo istante. La tappa precederà la ben più impegnativa Filottrano-Sassotetto dedicata a Michele Scarponi a 10 anni dalla sua scomparsa, con i tipici saliscendi marchigiani e il primo arrivo in salita del Giro.

L’arrivo a Misano completerebbe un curioso circuito, è proprio il caso di dirlo, in quello che si annuncia come il Giro degli autodromi. Oltre al Marco Simoncelli, le indiscrezioni indicano un arrivo al Mugello e una cronometro che dovrebbe coinvolgere l’autodromo di Monza.

Oggi alle 12 si saprà se il Giro 2027 sarà pronto a scendere effettivamente in pista e si conoscerà anche il tragitto di ogni singola tappa, con la suggestiva possibilità di includere un passaggio all’Enzo e Dino Ferrari di Imola, che si trova ad una quarantina di chilometri da Argenta e che potrebbe essere facilmente inserito nel percorso verso Misano. E a quel punto il progetto “Italian Giro Circuit” sarebbe completo.