Morte di Pantani, i legali della famiglia si oppongono all’archiviazione

“Non smettete di indagare sulla morte di Marco Pantani”. I legali della famiglia di Marco Pantani hanno presentato opposizione all’archiviazione della Procura di Rimini, chiedendo nuovi interrogatori di eventuali testimoni. L’archiviazione è stata chiesta per la terza indagine sulla morte del campione avvenuta il 14 febbraio del 2004 in una stanza del residence ‘Le Rose’ di Rimini. Coordinata dal procuratore Elisabetta Melotti e dal sostituto Luca Bertuzzi, la nuova e corposa inchiesta ha visto numerosi interrogatori di quelle che si ritengono essere tutte le possibili persone informate dei fatti, sentite ancora una volta, comprese quante erano entrate nella vicenda anche solo marginalmente. Ora la parola passerà al giudice, che dovrà quindi esprimersi dopo aver fissato un’udienza sulla richiesta di archiviazione. L’archiviazione del 2016, stabilita dal gip Vinicio Cantarini, aveva retto fino in Cassazione che aveva respinto definitivamente ricorso dei legali della famiglia Pantani.