Matteo Malucelli sbarca in un team World Tour: il forlivese ha firmato per l’Astana

Colpo grosso di Matteo Malucelli, che a 31 anni approda per la prima volta in un team WorldTour. Il forlivese, reduce da un 2023 di spessore (dieci successi, tra cui il trionfo finale al Tour of Bulgaria, tre tappe al Tour de Langkawi, due tappe al Tour of Japan), ha firmato oggi un contratto per il 2025 con l’Astana Kazakistan Team. Queste le prime parole del forlivese: «È un onore per me entrare a far parte di una grande squadra come l’Astana, che ha fatto la storia del ciclismo. Sono pronto al 100% a mostrare tutto ciò di cui sono capace a livello WorldTour dopo una stagione ricca di successi e vittorie. Sono incredibilmente motivato all’inizio di questo nuovo capitolo della mia carriera e non vedo l’ora di indossare la maglia dell’Astana».

Alexandr Vinokurov, general manager del team kazako, lo ha accolto così: «Matteo è un velocista esperto e con un grande potenziale. Il fatto che stia attualmente correndo a livello Continental è più una coincidenza che un riflesso delle sue capacità, quindi è logico che dopo una stagione così buona si sia guadagnato il suo posto nel WorldTour. Malucelli è stato impressionante al Tour de Langkawi, così come in molte altre gare, e credo che possa essere una grande risorsa per la nostra squadra il prossimo anno in tema di volate».