Matteo Malucelli rinnova con l’Astana fino al 2027

Matteo Malucelli continuerà a correre con il team UCI WorldTour XDS Astana Team. Dopo una stagione costellata da tante vittorie, il forlivese ha prolungato per altri due anni (2026 e 2027). Malucelli è stato il corridore di maggior successo dell’XDS Astana Team nel 2025 con otto vittorie, tra cui quelle di tappa al Tour of Hainan, al Tour of Turkey, al Tour of Langkawi e al Tour of Taihu Lake, dove ha anche vinto la classifica generale. “Sono davvero felice di continuare a correre con l’XDS Astana Team: è una squadra incredibile. Quest’anno avevamo l’ambizioso obiettivo di raccogliere il maggior numero di punti possibile e rimanere nel WorldTour, e insieme ce l’abbiamo fatta. È stata una stagione brillante e ricca di successi, con molte vittorie e podi, e sono orgoglioso di aver contribuito ai risultati della squadra. Nella nuova stagione voglio continuare a progredire e lottare per ottenere altri risultati al vertice”.