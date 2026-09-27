Malucelli subito a segno al Tour de Langkawi

KAMPAR - Matteo Malucelli riparte con una vittoria. Il forlivese della XDS Astana si è imposto nella prima frazione del Tour de Langkawi in Malesia, con arrivo a Kampar dopo 193 chilometri. Al termine di uno sprint estremamente convulso e caratterizzato dalla caduta del compagno di squadra Aaron Gate, Malucelli si è imposto al fotofinish su Riley Pickrell (Modern Adventure) e su un campione come Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA). Malucelli è ovviamente anche il nuovo leader della classifica generale, maglia che perderà quasi certamente domani sull’arrivo in salita di Gunung Jerai.