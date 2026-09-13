Malucelli, pronto riscatto e volata vincente nella seconda tappa del Tour of Taihu Lake

CHANGXING - Pronto riscatto per Matteo Malucelli al Tour of Taihu Lake. Dopo il secondo posto di ieri, il forlivese della XDS Astana ha vinto allo sprint la seconda tappa, 154,25 km con partenza e arrivo a Changxing, precedendo il danese Alexander Salby (Li Ning Star) e il compagno di squadra Gleb Syritsa. Considerando i piazzamenti, Malucelli è anche il nuovo leader della classifica generale. Lo sprinter romagnolo aveva già vinto 2 tappe e la classifica finale nell’edizione 2025 ed è in Cina con l’obiettivo di ripetersi. Per Malucelli si tratta del 2° successo stagionale, dopo la vittoria all’AluLa Tour di gennaio.