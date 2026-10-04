Malucelli, gran finale: vince l’ultima volata e la classifica a punti del Tour de Langkawi

PUTRAJAYA (MALESIA) - Il Tour de Langkawi di Matteo Malucelli si conclude nel migliore dei modi. Il velocista forlivese della XDS Astana ha vinto l’ultima tappa sul traguardo di Putrajaya, a pochissimi chilometri da dove, in contemporanea, si stava rinviando l’inizio del Gran Premio di Formula 1.

Prima volata veramente perfetta della XDS Astana, con Gate e Syritsa che lanciano Malucelli ai 150 metri dall’arrivo. Come sempre, il principale avversario del forlivese è stato il canadese Riley Pickrell (Modern Adventure Pro Cycling), che ha tentato la rimonta senza però riuscirci. Terzo l’olandese Christiaan van Rees (Team Picnic PostNL), davanti a Fernando Gaviria. Per Malucelli è arrivata anche la conquista della maglia blu della classifica a punti.

Per Malucelli si tratta dell’ottavo successo stagionale, eguagliando le vittorie del 2025. Con la nona vittoria in tre anni in Malesia, il forlivese diventa inoltre il secondo corridore più vincente nella storia del Tour de Langkawi.