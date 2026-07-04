Le frecce romagnole puntano al bersaglio grosso: il titolo tricolore

Da Beatrice Di Pardo a Teodora Castelli, passando per la due volte medagliata tricolore Ginevra Sambi: la Romagna sbarca a Laives con concrete ambizioni di podio e una delle pattuglie più competitive dell’intera rassegna nazionale. Sei le maglie tricolori in palio nel fine settimana altoatesino che vedrà al via 760 atleti provenienti da tutta Italia per i campionati italiani Esordienti e Allievi.

La prima giornata sarà interamente dedicata alle ragazze e si annuncia spettacolare. A fare selezione sarà soprattutto lo strappo di via Pietralba, 650 metri con pendenze che raggiungono il 14%, un’ascesa breve ma esplosiva destinata a lasciare il segno nelle gambe delle pretendenti al titolo. Tra le Esordienti primo anno l’attenzione è tutta per Beatrice Di Pardo (Pol. Fiumicinese Fait Adriatica). La giovane di San Giovanni in Marignano si presenta in Alto Adige con nove vittorie stagionali e i favori del pronostico cuciti addosso. In gara ci saranno anche Sara Neri (Bicifestival), Corinna Sambi (Pol. Fiumicinese Fait Adriatica) ed Emma Sbrighi (Pol. Fiumicinese Fait Adriatica), chiamate a confrontarsi con il meglio del ciclismo nazionale. Nelle Esordienti secondo anno toccherà ad Alice Andreoli ed Emma Barbato (Pol. Fiumicinese Fait Adriatica), affiancate dalle portacolori della Bicifestival, Carlotta Cecchini, Martina Golinelli e Anita Paganelli. Una gara che vedrà tra le favorite la veronese Carlotta Casarotti, ma nella quale le romagnole proveranno a inserirsi nella lotta per le posizioni più nobili.

Grande attesa anche per la prova Allieve. La punta di diamante è Teodora Castelli (Vangi Ladies Cycling Team), autrice di una stagione eccellente con sei successi già messi in bacheca e ormai stabilmente tra le protagoniste del panorama nazionale. La faentina arriva a Laives con la consapevolezza di poter recitare un ruolo da assoluta protagonista. Accanto a lei merita una citazione particolare Ginevra Sambi (Pol. Fiumicinese Fait Adriatica), atleta che nei Campionati Italiani ha già lasciato il segno conquistando per due anni consecutivi la medaglia di bronzo tra le Esordienti. Un rendimento che testimonia qualità, carattere e capacità di esaltarsi proprio nelle giornate che contano. Possibile outsider? La marignanese Greta Masini. A completare la pattuglia romagnola saranno Anita Andreoli, Greta Masini, Viola Muccioli, Elena Senni, Lucia Tini e Anita Valbonesi (Pol. Fiumicinese Fait Adriatica), oltre a Maia Melissa Boga, Sasha Pellegrino e Martina Pignato (Bicifestival).

La concorrenza sarà agguerrita, ma la Romagna si presenta al via con numeri, risultati e ambizioni da prima fila. Alle ore 9 monteranno in sella le Esordienti Donne 1° anno, chiamate a confrontarsi sulla distanza di 35,4 chilometri, mentre la gara riservata alle Esordienti Donne 2° anno prenderà il via alle 10.30 e avrà uno sviluppo di 53,2 chilometri. Le premiazioni, con la consegna dell’ambita maglia tricolore, avverranno al termine di ciascuna gara. Nel pomeriggio alle 15, dopo la presentazione squadre e il controllo rapporti (ore 14.20, sempre a Laives), prenderà il via la prova riservata alle Allieve, che copriranno in totale 71 chilometri. Le premiazioni, in questo caso, sono previste attorno alle 17.45. A seguire, alle 18.45, ci sarà uno dei momenti più belli e sentiti della rassegna tricolore, la sfilata e la presentazione dei Comitati Regionali con le categorie maschili lungo le vie del centro abitato di Laives.