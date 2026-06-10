La zampata di Bellettini vale il titolo regionale

Una giornata di grande ciclismo giovanile e di maglie che valgono una stagione intera quella andata in scena sulle strade reggiane del Trofeo Bardiani-Csf, appuntamento valido per l’assegnazione dei titoli regionali dell’Emilia-Romagna nelle categorie Esordienti.

Tra i primo anno la corsa si sviluppa su ritmi controllati, come conferma anche la media inferiore ai 32 km/h e si decide soltanto nelle battute finali. A conquistare il titolo regionale è Luca Pavani (Sporteven Cycling Group) alla sua settima vittoria stagionale.

Alle sue spalle però la Romagna occupa l’intero podio virtuale degli inseguitori con Jacopo Romito e Liam Ricardo Giorgetti, entrambi del Pedale Riminese Frecce Rosse, rispettivamente secondo e terzo. Quarta posizione per Alessandro Mattia Sangiorgi (Fausto Coppi), a testimonianza di una presenza romagnola particolarmente consistentenelle prime posizioni.

Se tra i più giovani la corsa si risolve allo sprint, tra gli Esordienti secondo anno è invece una fuga da lontano a decidere il campionato regionale. Sullo strappo di circa 600 metri che caratterizza il circuito di Cavriago prendono il largo Alessandro Bellettini (Cotignolese), Manuele Balboni (Ciclistica 2000), Angus Sambi (Fausto Coppi), Thomas Vitaloni (Ciclistica 2000) e Paolo Demicheli (Cremonese). Il gruppo lascia spazio all’azione e il vantaggio supera abbondantemente i cinque minuti. Nel finale è il ravennate Bellettini a trovare l’accelerazione decisiva, tornando al successo e soprattutto conquistando la prestigiosa maglia di campione regionale dell’Emilia-Romagna. Sul podio anche Balboni e il savignanese Angus Sambi. Nella top ten trovano spazio altri romagnoli come Alberto Bellagamba (Cotignolese), sesto, Luca Drudi (8°) e Giulio Chiusi 9° entrambi del Velo Club Cattolica e Flavio Mattoscio (Cicli Tonti Cattolica), decimo.

Spettacolo anche nella prova riservata agli Allievi. Dopo pochi chilometri all’attacco si muovono Tassinari (Pedale Azzurro Rinascita) e Baldacci (Fiumicinese Fait Adriatica), con quest’ultimo che resta presto da solo in testa alla corsa affrontando oltre 35 chilometri di fuga solitaria. Successivamente riescono a riportarsi sotto Lucio Baccini (Cotignolese) e Matteo Girardi (Fiumicinese Fait Adriatica), ma attorno al 70° chilometro il gruppo torna compatto. La corsa si decide allora con una nuova azione promossa da Gentili (Cavriago), Manfredi (Team Ciclistico Paletti), Medina (Monex Pro Cycling Team), Mazzocchetti (Moreno Di Biase) e Gonzales (Pro Cycling Team), quintetto che riesce a guadagnare il margine decisivo. Sul traguardo è Manfredi ad anticipare tutti, mentre in chiave romagnola spiccano il sesto posto di Matteo Girardi, l’ottavo di Omar Berlini (Fiumicinese Fait Adriatica), il nono di Lucio Baccini (Cotignolese) e il decimo di Tommaso Tassinari.

Buone notizie per i colori romagnoli anche da Mocaiana, in Umbria, dove Samuele Bartolucci (Velo Club Cattolica) ha conquistato un brillante terzo posto al trofeo MTech Engineering. La corsa si è decisa sull’ultimo strappo, dove Duccio Menici (Team Valdinievole) e Andrea Manoni (Ethica Zero24) sono riusciti a fare la differenza andando a giocarsi la vittoria. Alle loro spalle Bartolucci ha regolato gli inseguitori, completando una prestazione di spessore. Ottima nel complesso anche la prova del Velo Club Cattolica con quattro atleti nella top ten grazie al quinto posto di Marco Amadori, al settimo di Pietro Sebastiani e al nono di Mattia Lotti.

Da segnalare infine anche il secondo posto conquistato da Niccolò Renzi e il nono di Samuele Uguccioni al Gran Premio Città del Mandorlato di Cologna Veneta. I due portacolori del Team General System diretto da Claudio Batelli si sono messi in evidenza in una gara veloce e selettiva, chiusa dal successo solitario del veneto Tommaso Bonato.