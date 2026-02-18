La Romagna rimane senza la Coppi e Bartali

Uno era un piemontese schivo, l’altro un toscanaccio verace. Ma la corsa a tappe a ricordo della loro memoria, la “Settimana Internazionale di Coppi e Bartali”, dal 2002 era una corsa essenzialmente romagnola. Tutto iniziò il 26 marzo 2002 con una cronometro a squadra sul lungomare di Rimini al mattino e con l’arrivo in volata a Riccione nel pomeriggio con successo di Alessandro Petacchi. Da allora ogni edizione della “Coppi e Bartali” ha avuto almeno una frazione in Romagna, con alcune edizioni disputate interamente sul nostro territorio e diventando di fatto l’appuntamento ciclistico della primavera romagnola.