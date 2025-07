La Romagna “arbitra” il finale del Giro d’Italia

Dopo una manciata di chilometri pianeggianti, le atlete affronteranno la salita verso San Marino: 5,5 km al 7%, con punte in doppia cifra. Seguiranno tratti vallonati e strappi a ripetizione tra Saludecio, Mondaino, Monteciccardo e Beato Sante. Il finale sarà movimentato, con un circuito collinare da ripetere e un arrivo tecnico a Terre Roveresche, dove una fuga o un’azione coraggiosa potrebbero fare la differenza. Ma non è da escludere uno sprint ai ranghi compatti, adatto alle ruote veloci rimaste nel gruppo.

Sarà la ruota panoramica di Bellaria a fare da sfondo alla partenza della sesta tappa del Giro d’Italia Women 2025. Alle 9.25 il gruppo prenderà il via dal lungomare, per una frazione insidiosa e nervosa di 145 chilometri, disegnata tra Romagna, San Marino e le colline marchigiane.

A rendere speciale la giornata per il pubblico romagnolo saranno tre atlete “di casa”: la forlivese Carlotta Cipressi, in gara con la Human Powered Health, la savignanese Sara Pepoli, portacolori della Isolmant-Premac-Vittoria e la sammarinese Valentina Venerucci, al via con la Aromitalia 3T Vaiano. Nessuna parte con i gradi di favorita, ma il percorso mosso e l’entusiasmo di correre tra strade note potrebbero dare la giusta motivazione. Senza pressioni, potranno cercare l’occasione giusta: una fuga, un’azione d’anticipo o semplicemente una prova solida davanti al pubblico amico.

Quella di Bellaria è anche la porta d’ingresso al gran finale di domenica, con la Forlì–Imola. Ultima tappa e giornata regina, con 2.200 metri di dislivello e quattro passaggi sul circuito iridato dei Mondiali 2020, tra Gallisterna e autodromo Enzo e Dino Ferrari. Un epilogo prestigioso, tutto romagnolo.

Oggi Bellaria apre il week-end conclusivo del Giro in grande stile. Via alle 9.25, passaggio a San Marino previsto intorno alle 10.10, traguardo attorno alle 13. Una giornata da non perdere, per tifare la Romagna... in rosa.