La moka già sul fuoco a Brisighella: presentato il Gp Caffè Borbone

Anche se mancano ancora poco più di 50 giorni alla gara, ieri è stata ufficialmente messa la moka sul fuoco per il Gp Caffè Borbone, appuntamento nazionale per Juniores pronto a vivere la sua terza edizione sulle strade della Romagna faentina. Il caffè uscirà alle 14 del 22 agosto quando il gruppo lascerà Errano di Faenza per raggiungere il centro storico di Brisighella, in piazza Marconi, al termine di un percorso di 125 km che si preannuncia nervoso, selettivo e adatto agli attaccanti.

La prova promossa da Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone e Polisportiva Zannoni, ricalcherà il tracciato delle prime due edizioni: otto giri iniziali del circuito dei Coralli alti, poi un finale impegnativo con tre Gran Premi della Montagna negli ultimi 25 km, due passaggi su Rio Chiè e la salita del Monticino, già affrontata dal Tour de France 2024, posta a 18 km dall’arrivo.

Gara importante sul piano tecnico e importante si preannuncia anche la partecipazione all’evento, con trenta squadre che hanno già presentato richiesta e l’elenco iscritti destinato a raggiungere rapidamente il numero massimo consentito. Da eleggere, quindi, il successore di Patrik Pezzo Rosola, vincitore lo scorso anno, e del romagnolo Enea Sambinello, che nel 2024 si impose nella prima edizione.

Il conto alla rovescia è scattato ieri nel foyer del Teatro Pedrini, dove la corsa è stata presentata alla presenza di istituzioni, organizzatori e partner: tra gli altri il sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli, gli assessori Karen Chiarini, Dario Laghi e Martina Laghi, il consigliere regionale Niccolò Bosi, l’ideatore del progetto Davide Cassani, il presidente della Technipes #inEmiliaRomagna Gianni Carapia, il presidente della Polisportiva Zannoni, Stefano Chiozzini, Stefania Danzi in rappresentanza di Caffè Borbone e l’organizzatore Marco Selleri di Extragiro. Proprio Cassani ha sottolineato il senso della manifestazione: «Questa gara nasce come investimento sui giovani e sulla comunità. Non tutti diventeranno professionisti, ma tutti porteranno con sé i valori dello sport».