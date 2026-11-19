Il 2026 giallonero della Fiumicinese di tinge di verde, bianco e rosso diventando l’anno tricolore al femminile per la società del Rubicone. Infatti, dopo 62 anni di storia, nel 2026 arriva per la prima volta un titolo tricolore su strada e a vincerlo è l’Esordiente di primo anno Beatrice Di Pardo, che a Laives in luglio centra il bersaglio più importante.

Beatrice già a gennaio si era messa in tasca un primo tricolore ciclocross a San Fior, anche questa una primizia storica per l’intera Romagna.

A completare la conquista di maglie tricolori è poi stata l’allieva Ginevra Sambi, che nel velodromo di Firenze ad agosto si è aggiudicata la prova Madison in coppia con Teodora Castelli. Un 2026 in rosa con tre maglie tricolori conquistate nello stesso anno, senza farsi mancare un ulteriore importante podio tricolore nella cronometro a squadre per merito di Greta Masini, Ginevra Sambi, Lucia Tini e Anita Andreoli.

In mezzo a questa scorpacciata tricolore anche le maglie di campionesse regionali su strada e su pista per le esordienti Beatrice Di Pardo e Alice Andreoli. Una stagione incredibile con Di Pardo che ha fatto la voce grossa con le sue 12 vittorie su strada, una vittoria per Greta Masini, tante vittorie su pista e prestazioni di altissimo livello nel panorama nazionale di un gruppo composto anche da Elena Senni, Viola Muccioli, Anita Valbonesi, Emma Barbato, Emma Sbrighi e Corinna Sambi. Un 2026 che ha messo in risalto la crescita negli anni del team femminile sotto la guida dei diesse Matteo Angelini e Angelo Cecere.

Se le ragazze sono state protagoniste assolute, gli Allievi non hanno stupefatto ma hanno comunque raccolto importanti risultati con continuità e impegno. Due vittorie individuali con lo scalatore cesenate Matteo Baldacci che impreziosisce la stagione con la piazza d’onore nella classicissima Lugo-San Marino, a testimonianza della crescita che nelle due stagioni trascorse in Fiumicinese ha saputo maturare.

A fare la voce grossa con i colori gialloneri è stato l’allievo di primo anno Omar Berlini con due vittorie su strada, altre su pista e tipo pista. A dare man forte ai risultati dei due vincenti, i piazzamenti di Matteo Girardi, Edoardo Sartoni, Oliver Ciacci, Federico Fagioli, Lorenzo Salvi, Manuel Soccodato, Federico Tommasetto, Lorenzo Antonucci, Paolo Antonio Albonetti, Mathias Rosetti, Nicolo Campidelli, Tommaso Michelacci, Mattia Santoni, Simone De Luigi, Lorenzo Facciani e Cristian Perini. Alla guida tecnica sempre l’instancabile Gianluca Maffi con la collaborazione di Marco Soccodato, Tomas Ciacci, Ercole De Carli e della preparatrice Valentina Metalli.

Ma la Fiumicinese è anche tanto e soprattutto Giovanissimi. Protagonisti in lungo e largo sul territorio regionale e nazionale. La truppa guidata da Marco Baldacci, Christian Zamagni, Nicolò Papa e Gitana Gruodyte ha partecipato a tutti i meeting regionali con vittorie e podi in tutte le discipline (dalla strada, alla gincana, per passare alla velocità, al fuoristrada con team Relay e Mtb) e al meeting nazionale giungendo prima delle società della nostra regione. Come sempre la Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica si contraddistingue anche per la grande capacità organizzativa che la società presieduta dal Rino Sarpieri sa mettere in campo per il bene dello sport giovanile.

Chiosa il presidente. «Ringraziamo tutte le famiglie dei nostri ragazzi, gli sponsor, i sostenitori, le amministrazioni del territorio e gli amici che non fanno mai mancare l’apporto necessario per lo svolgimento dell’attività, dal punto di vista agonistico e organizzativo. Ricordiamoci sempre che senza organizzare manifestazioni giovanili non potrebbero esserci bambini e ragazzi che possono praticare questa formativa attività sportiva e per questo continuano a chiedere il necessario supporto a tutti».