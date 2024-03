La Coppi e Bartali a Bertinoro sabato rende omaggio ad Arnaldo Pambianco

La Settimana Internazionale “Coppi e Bartali” rende omaggio al campione bertinorese Arnaldo Pambianco. La quinta tappa della corsa infatti, in partenza sabato 23 marzo da Forlì e in transito proprio da Bertinoro, sarà l’occasione per ricordare, durante il Gran Premio della Montagna, il grande Pambianco, vincitore del Giro d’Italia del 1961. Compaesani e appassionati si riuniranno alle 12.30 in viale Carducci davanti alla casa dell’indimenticato ciclista bertinorese per rendere omaggio alla sua memoria ricordandone il talento e la passione che hanno lasciato un'impronta indelebile nel mondo del ciclismo.

Il percorso nel territorio di Bertinoro prenderà il via da Via Meldola alle 12:20 e si concluderà in Via Trò Meldola alle 15:45. Le strade coinvolte nel percorso includono Via Loreta, Via Polenta Nuova, Via Polenta, Via Collinello Centro, S. Comunale Paderno, Via Settecrociari, Via Lizzano, Via Casalecchio di Lizzano, Via Gualda, Via Gualdo, Via Collinello, Via Gamberone, Via Roma, Via Aurelio Saffi, Via Cavour, Via Cellaimo, Via Maestrina e Via Trò Meldola. Per garantire il regolare svolgimento della gara, tutto il percorso sarà in vigore il divieto di sosta dalle 12 alle 16.