Impresa del faentino Tarozzi: in Cina vince la terza tappa del Tour of Qinghai Lake ed è il leader della classifica generale

Il faentino Manuele Tarozzi ha vinto la terza tappa del Tour of Qinghai Lake in Cina In una gara contrassegnata da salite impegnative, Tarozzi ha tagliato per primo il traguardo di Guide, prevalendo in uno sprint serrato contro un gruppo di scalatori esperti, in quella che era considerata la tappa più dura della corsa a tappe cinese.

Henok Mulubrhan dell’Astana Qazaqstan ha conquistato il secondo posto, seguito dall’ecuadoriano Jefferson Cepeda e dallo spagnolo Jokin Murguialday, entrambi della Caja Rural-Seguros RGA. Nonostante una fuga solitaria di 157 chilometri, Tarozzi ha mantenuto la forza necessaria per dominare lo sprint finale. Luca Colnaghi, suo compagno di squadra alla VF Bardiani, si è piazzato in ottava posizione.

Questo successo rappresenta la seconda vittoria in carriera per Tarozzi, che aveva già trionfato nella tappa di Kigali al Tour of Rwanda 2023. Con la vittoria odierna e il quinto posto nella tappa precedente il Drago di Faenza si è issato in testa alla classifica generale del Tour of Qinghai Lake. Domani, affronterà i 136 chilometri tra Guide e Gonghe indossando la maglia di leader.