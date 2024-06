Ciclismo, è tornato Baroncini: bronzo nella cronometro tricolore

Romagna sui podi tricolori e in prima fila al suono dell’inno di Mameli ai campionati italiani a cronometro di Toscana 2024. Il re indiscusso delle sfide contro il tempo è il piemontese Filippo Ganna che in 39’17” alla velocità di 53,6 km/h completa i 35,1 km del percorso pianeggiante attorno alla città di Grosseto. Altro specialista che quando si tratta di giocare contro il cronometro, rimane un protagonista, è il mantovano Edoardo Affini che chiude a 23” dietro a Filippo Ganna. Una lucente medaglia di bronzo la ottiene il ciclista romagnolo Filippo Baroncini (UAE Team Emirates), che gara dopo gara sta ritrovando il colpo di pedale giusto, agguantando il primo podio stagionale, concludendo al terzo posto a 54” dal vincitore.

Una sfida al cardiopalma, tra il dominatore degli sprint, nonché detentore della maglia ciclamino al recente Giro d’Italia, Jonathan Milan e il classe 2000 di Massa Lombarda. Partenza con netto vantaggio per il friulano, nella prima parte di gara, che poi ha ceduto il passo nelle fasi finali perdendo 6” da Baroncini scivolando fuori dal podio.

Un risultato importante che dà morale a Baroncini in vista della prova in linea su strada che avrà luogo domenica e che sicuramente vedrà il colorato Fans Club sulle strade a tifare il proprio beniamino.

Tricolori donne

L’assegnazione dei due titoli categoria di Elite e Under 23 femminili ha visto il tracciato sulla medesima distanza pari a 23,2 km con le migliori atlete. Se in categoria Elite con meno di un secondo, (95 centesimi) arriva la quinta vittoria consecutiva per Elisa Longo Borghini (l’ottava in carriera) davanti a Vittoria Guazzini ed Elena Pirrone, alle loro spalle la sfida tra le Under 23 va alla lombarda Federica Venturelli e alle sue spalle, sempre con i colori della UAE Development, la forlivese Carlotta Cipressi con uno sfavillante argento e il bronzo di Francesca Pellegrini.

E non è finita qui

Altra medaglia di bronzo in campo maschile per l’emiliano-romagnolo Enea Sambinello. L’atleta classe 2006, già a segno lo scorso anno in cronometro a squadre con l’oro, è salito sul terzo gradino del podio dietro al ligure Mark Lorenzo Finn che in Romagna conquistò la Lugo-San Marino e Andrea Donati (Ciclistica Trevigliese). Il ragazzo che difende i colori del Team Vangi Il Pirata Sama Ricambi, giunge a 6”″ dal vincitore volando a quasi 50 km/h nei 18,2 km in programma.

Tra le ragazze della categoria Allieve, è la portacolori del V.C. Sovico, Maria Acuti, la nuova campionessa italiana a cronometro. Podio che composto con Linda Rapporti (Breganze Millenium) e la figlia d’arte Azzurra Ballan (Giorgione) nell’ordine. Superata da Agata Campana (Eletta Trentino) per un solo secondo dalla prima atleta romagnola, Giulia Dollaku (Fiumicinese Fait Adriatica), migliore delle atlete classe 2009 (primo anno) giunge quinta al traguardo.