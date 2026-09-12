Il Memorial Pantani parla spagnolo con Ion Izagirre

CESENATICO – Lo spagnolo Ion Izagirre (Cofidis) ha conquistato la 23ª edizione del Memorial Marco Pantani, imponendosi al termine dei 192,5 chilometri che da Riccione hanno portato il gruppo a Cesenatico attraverso le colline dell’entroterra romagnolo. La corsa, dopo la partenza dalla Perla Verde, ha affrontato i tradizionali passaggi nell’entroterra con il circuito di Longiano e Roncofreddo, dove la selezione ha progressivamente ridotto il gruppo dei pretendenti al successo. Nel finale sono stati i corridori più brillanti sulle salita finale a giocarsi la vittoria sul traguardo di Cesenatico. Nello sprint ristretto a quattro Izagirre ha avuto la meglio su Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe), autore di una prova convincente, e sul danese Mikkel Frølich Honoré (EF Education-EasyPost), mentre ai piedi del podio il vincitore dell’edizione 2025 Michael Storer (Tudor Pro Cycling). In chiave italiana Antonio Tiberi ha chiuso all’ottavo posto. Al vincitore è andato il Gran Premio Sidermec, al secondo classificato il Trofeo CBR e al terzo il Premio Panathlon Cesena. Una giornata che ha riportato il grande ciclismo professionistico sulle strade care allo «Scalatore venuto dal mare», confermando il Memorial Pantani come uno degli appuntamenti più sentiti del calendario italiano di fine stagione.